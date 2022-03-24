У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У закладах освіти Кропивницького продовжується дистанційне навчання. Організацію та хід освітнього процесу в обласному центрі прокоментувала начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко.

– Вже другий тиждень у нас триває освітній процес за дистанційною формою навчання. І якщо14 березня відсоток охоплення учнів дистанційним навчанням становив 70%, то на сьогодні це вже 79%. Варто відзначити, що все більше до онлайн уроків приєднуються діти з родин вимушено переміщених осіб. Наразі це 233 школярів, серед них 21 учень дев’ятих і 10 учнів одинадцятих класів. Керівники закладів освіти та вчителі приділяють особливу увагу цим дітям, адже вони потрапили і в нові учнівські колективи, і в нові умови навчання зі своїми вимогами. Психологічні служби займаються адаптацією цих школярів, з наступного тижня розпочнеться серія організаційних заходів з метою об’єднати ці дитячі колективи, – зазначає Лариса Костенко.

Як і було визначено раніше, базовим закладом для учнів-переселенців залишається НВО № 6, тут уже навчається 168 таких дітей. Решта — навчаються в інших школах міста, адже, як пояснює Лариса Костенко, багато родин, які приїздять у Кропивницький із регіонів, охоплених війною, мають тут друзів та родичів, або й самі тут жили раніше і віддають дітей на навчання у школи, про які знають самі безпосередньо.

– Діти українців, які виїжджають за кордон, також можуть приєднуватися до онлайн навчання у своїх школах, для них є можливість займатися через Classroom — виконувати завдання і надсилати свої роботи. Є випадки, коли родини побули якийсь час у Кропивницькому і їдуть далі на захід України і звертаються до нас, щоб продовжити навчання у кропивницьких школах, ми йдемо на зустріч у таких випадках . Дистанційні технології працюють і сьогодні навчатися можна з будь-якого міста, – наголошує посадовиця.

Щодо випускних класів, то начальниця управління освіти нагадала, що цього року учні звільнені від державної підсумкової атестації, а по зовнішньому незалежному оцінюванню на місцях чекають задокументованих відповідних рішень від центральних органів влади.

Про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів у Кропивницькому наразі не йдеться.