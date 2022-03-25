КРОПИВНИЦЬКИМ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦЯМ ПОТРІБНО ЕКІПІРУВАННЯ (РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТІВ)

Загальна сума, яку треба зібрати – близько $300.000.
Збір коштів для закупівлі екіпірування бійцям 3-го полку ССО імені Святослава Хороброго оголосив відомий журналіст, політик та волонтер Володимир Ар`єв:
Збираємо кошти для екіпірування 3 полку ССО імені Святослава Хороброго. Хлопці виконують дуже спеціальні і дуже важливі завдання зі знищення окупантів і тому потребують особливого обладнання. В Україні його немає, але є можливість придбати в Європі. Польський фонд «TeofiPolskie serce” взявся зібрати кошти і проплатити необхідні речі для наших захисників.
Загальна сума, яку треба зібрати – десь $300.000. Список потреб полку є, за підписом командира.
Зберемо ж, правда?
Fundacja TeofiPolskie Serce
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