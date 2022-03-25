КРОПИВНИЦЬКИМ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦЯМ ПОТРІБНО ЕКІПІРУВАННЯ (РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТІВ)

Загальна сума, яку треба зібрати – близько $300.000.

Збір коштів для закупівлі екіпірування бійцям 3-го полку ССО імені Святослава Хороброго оголосив відомий журналіст, політик та волонтер Володимир Ар`єв:

Збираємо кошти для екіпірування 3 полку ССО імені Святослава Хороброго. Хлопці виконують дуже спеціальні і дуже важливі завдання зі знищення окупантів і тому потребують особливого обладнання. В Україні його немає, але є можливість придбати в Європі. Польський фонд «TeofiPolskie serce” взявся зібрати кошти і проплатити необхідні речі для наших захисників.