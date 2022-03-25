НА КІРОВОГРАДЩИНІ РОЗПОЧАЛИСЬ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ

Аграрії Кіровоградщини почали проводити весняно-польові роботи. Відтак, окремі господарства області приступили до посіву ранніх ярих зернових та зернобобових культур.

Посіяно 0,6 тис.га гороху, 0,6 тис.га ярого ячменю та 0,1 тис.га ярої пшениці.

Всього ранніх зернових та зернобобових культур прогнозується посіяти на площі – 72,2 тис. га, з них:

ярого ячменю – 52,9 тис.га,

гороху – 15,7 тис.га,

ярої пшениці – 3,0 тис.га,

вівса – 0,6 тис.га.

Озимі зернові культури займають 445,8 тис. га, або 25% у структурі посівних площ, з них:

озимої пшениці та тритикале – 379,5 тис. га,

озимого ячменю – 65,9 тис. га та

озимого жита – 0,4 тис. га.

Крім того, озимий ріпак 69,4 тис. га.

За результатами останніх спостережень в доброму та задовільному стані озимі зернові знаходяться на площі – 402,3 тис. га (90% ), озимий ріпак на площі – 64,6 тис. га (93%). Решта посівів – в слабкому та зрідженому стані.

Практично завершено перше підживлення по мерзлоталому грунту. Озимі зернові підживлено на площі 311,3 тис. га (70%), крім того озимий ріпак на площі – 42,8 тис. га (62% до прогнозу).

Навіть під час воєнного стану, господарства області продовжують здійснювати заходи щодо забезпечення матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для проведення комплексу весняно-польових робіт.

Обласною військовою адміністрацією видано розпорядження щодо сприяння роботі сільськогосподарських підприємств по переміщенню необхідної техніки автошляхами, сільськими та польовими дорогами під час проведення комплексу весняно-польових робіт;

Для цього начальникам районних військових адміністрацій та рекомендовано сільським, селищним та міським головам необхідно представити затверджені списки працівників сільськогосподарських підприємств та транспортних засобів, задіяних у роботі під час комендантської години, Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області, комендатурі Кіровоградської обласної військової адміністрації та на відповідні блокпости для організації безперешкодного проїзду.