ОЧІЛЬНИК ОВА – ПРО СИТУАЦІЮ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Андрій Райкович прозвітував про стан справ в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі він повідомив:

Інформація від керівників громад і територій – на місцях все спокійно.

🇺🇦За добу ми прихистили більше 1300 біженців. Понад 400 з них – діти. Всього з початку війни через нашу область пройшло більше 57 тисяч вимушених переселенців, майже 16 тисяч – діти.

🇺🇦Більше 13 тисяч біженців залишаються наразі на Кіровоградщині. Тому ключове завдання перед відповідними структурними підрозділами ОВА, керівниками районів, лідерами громад, а також центром зайнятості, якомога швидше систематизувати комунікації з цими людьми, визначити їх потреби, бажання працювати, облаштовуватись на новому місці. Це шанс. Для них – отримати нове життя. Для нас – зуміти забезпечити це.

🇺🇦Гуманітарний штаб продовжить розподіл і відправку вантажів. Активізував роботу «Червоний хрест». Під його опікою чимало нужденних.

🇺🇦Дякую усім благодійникам, волонтерам, аграріям за те, що не втомлюєтесь трудитись в тилу.

🇺🇦За добу на Кіровоградщині з’явилось на світ 19 діток. Народили і мами із сусідньої Миколаївщини.