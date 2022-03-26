АНДРІЙ РАЙКОВИЧ ЗУСТРІВСЯ З КЕРІВНИКАМИ ГРОМАД

Сьогодні начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації провів нараду з керівниками окремих територіальних громад області.

Учасники наради обговорили низку нагальних питань: проведення весняно-польових робіт, забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства та сфери охорони здоров’я, тощо.

Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав усіх керівників громад системно комунікувати з правоохоронцями.

«Громади мають стабільно функціонувати, не зважаючи на умови воєнного часу. Особливу увагу маємо приділити прийому, розселенню і працевлаштуванню переміщених осіб. Не забувайте про виконання державних програм, якими передбачено виплату державних допомог та компенсацій громадянам, які прибули із областей з активними бойовими діями», – підкреслив начальник ОВА.

Особливий акцент, за його словами, на постачанні і забезпеченні медичних закладів усієї області необхідним запасом ліків.

«Маємо працювати за умовами воєнного часу», – підсумував Андрій Райкович.

У нараді також взяли участь заступники начальника ОВА, керівники структурних підрозділів.