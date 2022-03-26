КІРОВОГРАДЩИНА: “ПОВІТРЯНІ ТРИВОГИ, УДАРІВ НЕ ЗАФІКСОВАНО”

Де стріляли, а де було тихо: як минула ніч в регіонах 26 березня.

🔻Київська область

Вночі — повітряні тривоги по всій області. В Бучанському районі обстріли градами та ракетами Білогородської громади, Святопетрівське. Бої в Макарові, Ірпені, Гостомелі. Активізуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. В Броварському районі ніч пройшла тихо.

🔻Чернігівська область

Чернігів: оборона міста. По ситуації у самому місті – без змін.

🔻Сумська область

Вночі окупанти відводили велику частину військ на територію рф. Був артобстріл передмістя Сум, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

🔻Харківська область

У Харкові вночі продовжувалися обстріли міста окупантами із зброї дальньої дії, чи є постраждалі, ще встановлюють рятувальники. По області тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.

🔻Запорізька область

У напрямку Запоріжжя окупанти намагаються вести штурмові дії, не полишаючи спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам ТрО та ЗС України, але успіху не мають. Натомість російська армія має значну кількість поранених.

🔻Луганщина

Усі міста — українські, але усі під постійними обстрілами, у Рубіжному та Попасній бої у середмістях.

🔻Донеччина

Інтенсивні обстріли Мар’їнської громади. Зруйновано понад 30 приватних будинків. Поранено троє, одна дитина загибла. Обстріли Авдіївки також не вщухають.

Є багато руйнувань. Двоє поранених, серед них одна дитина. По Авдіївській промзоні окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Станом на ранок інформації по постраждалих немає.

Маріуполь — у блокаді. Усе місто рашисти не контролюють, лише окремі квартали. Місто бореться.

🔻Миколаївщина

Уночі на території усієї області оголошувалась повітряна тривога. Однак ніч була відносно спокійна

🔻Херсонщина

На Херсонщині тривають гучні вибухи у районах, які знаходяться біля Миколаївщини та Дніпровщини.

🚨Одеська, Дніпровська, Житомирська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Одеська області — вночі або зранку повітряні тривоги. Ударів не зафіксовано.

✅ Івано-Франківська, Волинська, Вінницька, Закарпатська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Запорізька області — ніч минула без тривог.