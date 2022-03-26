МАЛЮКІВ З КРОПИВНИЦЬКОГО ВІДПРАВИЛИ ДО ЄВРОПИ

Діти та вихователі з обласного Будинку дитини виїхали за кордон.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова ОВА Андрій Райкович:

У хроніці воєнного часу є і світлі моменти. Наші малюки із обласного Будинку дитини уже в Європі.

Автобуси із дітьми і вихователями перетнули україно-польський кордон. Хронічно хворі – в реанімобілях.

Ми чекатимемо їх додому. Після Перемоги.

Низький уклін волонтерам, вихователям цього будинку за безмежну турботу про таких дітей.

Щира подяка нашим Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!🇺🇦

За інформацією начальниці служби у справах дітей Кіровоградської ОВА Наталії Чернявської, наразі 63 малюка перетнули україно-польський кордон і прямують у одну із європейських країн, де житимуть, отримуватимуть належний медичний догляд і комфортну опіку.

«З міркувань безпеки ми не афішували відправку дітей з Кіровоградського обласного спеціалізованого будинку дитини за кордон, поки точиться війна в Україні. Але тепер, коли вони повністю у безпеці, ми можемо спокійно видихнути і розповісти про це», – сказала Наталія Чернявська.

Допомогти евакуювати наших дітей зголосилися європейські волонтери, які прибули до Кропивницького двома комфортабельними автобусами у супроводі двох реанімолбілів. Ще один реанімобіль – наш. Разом із вихователями Будинку дитини поїхали і волонтери. Всі разом вони доглядали наших малюків у дорозі. Щоб було зрозуміло там діти, від новонароджених і до трьох років. Є дітки із складними вродженими захворюваннями.

«Ми постійно перебуваємо на зв’язку із керівником закладу Петром Пастухом», – каже Наталія Чернявська. Чекаємо коли вони доїдуть до свого постійного місця перебування.