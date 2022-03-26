НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАПРАЦЮВАЛА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» ПОДАТКІВЦІВ

Головне управління ДПС у Кіровоградській області для інформаційної підтримки платників податків запровадило «гарячі лінії».

Спеціалісти ГУ ДПС прокунсультують щодо сплати податків, повернення (перерахування) помилково або надміру сплачених коштів, декларування доходів та інших питань за наступними номерами телефонів:

(0522) 366907 – адміністрування ПДВ; питання щодо реєстрації податкових накладних;

(0522) 366966 – рентна плата, місцеві податки і збори, екологічний податок;

(0522) 366922; (0522) 366929 – щодо оподаткування фізичних осіб;

(0522) 366918 – щодо застосування РРО/ПРРО, :

(0522) 366945; (0522) 366981– питання щодо оподаткування підакцизних товарів.

Графік роботи спеціалістів ДПС у Кіровоградській області:

понеділок – четвер: 8 – 17:00 год;

п’ятниця – 8 – 15:45:00 год.