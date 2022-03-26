ПРИВІТАЛИ НАЦГВАРДІЙЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

Сьогодні, 26 березня, країна відзначає День Національної гвардії України. Зі святом нацгвардійців привітав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Він розповів, що нині нацгвардійці також мужньо боронять рідну землю від російського агресора, захищають нашу незалежність та бережуть спокій українців.

«У доленосний для нашого народу воєнний час ми вітаємо вас із професійним святом. Більше міясця ЗСУ, Нацгвардія, Нацполіція, тероборона, увесь український народ бореться з лютим ворогом. І ваші сили, професіоналізм нам вкрай необхідні. Ви не лише мужньо тримаєте оборону, а й гоните ворога зі святої української землі. І Україна обов’язково переможе! Від усієї Кіровоградщини щиро дякую кожному з вас за службу. І щиро вітаю зі святом!», – зазначив Андрій Райкович.

З нагоди свята нацгвардійці отримали відзнаки обласної державної адміністрації.