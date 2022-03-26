РАЙКОВИЧ: В ОБЛАСТІ ВСЕ СПОКІЙНО

Голова Кіровоградської ОВА прозвітував про ситуацію в області.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович повідомив:

Субота почалася із сирени. Звіти з територій – все спокійно і контрольовано.

🇺🇦Незважаючи на суботу – аграрії в полі. Оборона – на блокпостах.

🇺🇦На Миколаївщину поїде черговий продовольчий вантаж.

🇺🇦Сьогодні Президент оголосив про підготовку надзвичайно важливої програми будівництва тимчасового житла для громадян, котрі виїхали з районів бойових дій. Для нас це знаковий сигнал. Говоритиму про це з обласними фахівцями і керівниками територій.

🇺🇦Впродовж доби не припиняли працювати центри прийому біженців. Їх майже 1700, 600 – діти. Всього з початку війни ми прийняли майже 60 тисяч переселенців.

🇺🇦На Кіровоградщині гарне поповнення – 13 українців і україночок. А три породіллі з Києва стали щасливими мамами!