ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 27.03 (ОРІЄНТОВНО) 27.03.2022 0 5 views За зведеннями Генштабу ЗСУ вони складають: RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ВСЕ СПОКІЙНО ОПЕРАТИВНІ НОВИНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 06.00 27 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ МАЛЮКІВ З КРОПИВНИЦЬКОГО ВІДПРАВИЛИ ДО ЄВРОПИ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here