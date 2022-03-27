ОПЕРАТИВНІ НОВИНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 06.00 27 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Російський ворог продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України.

За місяць війни ворог зазнав важких втрат. Незважаючи на це, військово-політичне керівництво не відмовиться продовжувати вчиняти злочинні вчинки.

За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим щодня до медичних закладів міста Севастополя приїжджає в середньому від 50 до 100 поранених.

Морально-психологічний стан військ ворога залишається низьким.

Шляхами руху російських військових на території Республіки Білорусь є багато фактів продажу військовослужбовцями пального та провізії, або їх обміну на алкогольні напої.

Ворог не припиняє намагатися поповнити втрату автотранспорту та налагодити логістику для своїх бойових підрозділів.

Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Є багато випадків розкрадання, розкрадання людей та майна.

У Донецькій та Луганській областях союзники відбили 7 нападів ворога. Українські воїни знищили 8 танків, 8 одиниць бронетанкової та 3 – ворожі машини.

Втрати окупантів уточнюються.

Повітряні Сили Збройних Сил України за попередню добу збили 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.