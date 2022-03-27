РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ВСЕ СПОКІЙНО

Голова ОВА прозвітував про стан справ в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович повідомив наступне:

В громадах ситуація під контролем – ранкові повідомлення від керівників.

🇺🇦На Миколаївщину дійшов наш продуктовий гуманітарний вантаж.

🇺🇦Нашим відважним водіям гуманітарними коридорами вдалось евакуювати маріупольців у Запоріжжя. І хлопці знову повертаються за людьми.

🇺🇦Оперативка з посівної. Аграрії області засіяли ранніми зерновими вже понад 10 тисяч гектарів.

🇺🇦Цієї ночі Кіровоградщина прийняла 1400 біженців. З них третина – дітки. Всього з початку війни понад 60 тисяч переселенців пройшло через нашу область.

🇺🇦За добу 9 малюків голосно сповістили про своє народження