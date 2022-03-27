РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ВСЕ СПОКІЙНО

Голова ОВА прозвітував про стан справ в області за останню добу.
Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович повідомив наступне:
В громадах ситуація під контролем – ранкові повідомлення від керівників.
🇺🇦На Миколаївщину дійшов наш продуктовий гуманітарний вантаж.
🇺🇦Нашим відважним водіям гуманітарними коридорами вдалось евакуювати маріупольців у Запоріжжя. І хлопці знову повертаються за людьми.
🇺🇦Оперативка з посівної. Аграрії області засіяли ранніми зерновими вже понад 10 тисяч гектарів.
🇺🇦Цієї ночі Кіровоградщина прийняла 1400 біженців. З них третина – дітки. Всього з початку війни понад 60 тисяч переселенців пройшло через нашу область.
🇺🇦За добу 9 малюків голосно сповістили про своє народження