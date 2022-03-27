УВАГА! ЗМІНЕНО ЧАС КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ!

Відсьогодні на Кіровоградщині комендантська година діє з 21:00 до 06:00 год.

Відповідне повідомлення розміщено у телеграм-каналі начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

На цей час діє заборона на перебування на вулицях чи в інших громадських місцях. Заборона не поширюється на тих, хто є працівником об’єктів критичної інфраструктури або тих, хто у встановлений спосіб отримав спеціальні перепустки.

Зразок супровідного листа до подання для виготовлення перепусток щодо пересування під час комендантської години – https://bit.ly/3N9UmYK

Якщо людина в заборонений час – протягом комендантської години – перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її затримати, перевірити в неї наявність документів, які б давали право на перебування на вулиці, чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної особи, а також встановити причину порушення комендантської години.

Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривоги.