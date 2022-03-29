«ЗНАЙДИ РІДНИХ» – ЧАТ-БОТ ДЛЯ ПОШУКУ ЗНИКЛИХ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Оскільки більше трьох мільйонів українців перетнули кордон, 13 мільйонів змінили місце проживання і цей процес евакуації продовжується – реєстрація в цьому чат-боті максимальної кількості людей надасть можливість швидко знайти рідних у разі втрати контактів.

Посилання на чат-бот «Знайди рідних» – https://t.me/Family_Search_bot.

Чат-бот дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, незважаючи на країну їхнього теперішнього перебування.

Також чат-бот додатково містить відеоінструкцію користування: https://www.youtube.com/watch?v=q4OSwaQ5xrs.