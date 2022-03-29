КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛРАДИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО РОБОТИ

Голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга доручив керівникам комунальних підприємств проаналізувати стан справ і з 1 квітня поступово повертатися до роботи. Про це він повідомив сьогодні, 29 березня.

«Ми бачимо, що завдяки нашим Збройним силам, правоохоронним органам, злагодженій роботі обласної військової адміністрації ситуація на Кіровоградщині спокійна, тож маємо поступово повертатися, наскільки це можливо, до роботи. Комунальні підприємства обласної ради, які надають послуги населенню, повинні працювати, аби не нарощувати збитковість і мати можливість себе утримувати. Зараз основне для обласного бюджету – це підтримка армії, фінансування захищених статей. На порядку денному стоїть завдання повернути економіку регіону у функціональне русло», – зазначив Сергій Шульга.

Як повідомлялося раніше, голова облради запропонував майданчики Кіровоградщини для релокації бізнесу з територій, де ведуться бойові дії.