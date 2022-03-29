КРОПИВНИЦЬКІ ВОДІЇ – ГЕРОЇ РЯТУЮТЬ ГРОМАДЯН І НАБЛИЖАЮТЬ ПЕРЕМОГУ

Кропивницькі водії, працівники одного з транспортних підприємств міста, нині працюють фактично на лінії зіткнення — евакуюють автобусами громадян із зони бойових дій.

Слова вдячності колективу підприємства за виконання важкої і небезпечної роботи висловив заступник Кропивницького міського голови Олександр Мосін під час зустрічі сьогодні, 29 березня.

– Кропивницький і вся область сьогодні стали надійним тилом, основною задачею якого є допомога регіонам, що тепер найбільше потерпають від війни, допомога українській армії і людям, які змушені вимушено покинути свої домівки, – зазначив Олександр Мосін. – Ми робимо все можливе для наших співгромадян, які щодня прибувають до нас: розселяємо, забезпечуємо харчуванням, медичною та психологічною допомогою. З міста на охоплені війною території регулярно вирушають гуманітарні вантажі.

– Ваші колеги, разом з водіями з різних куточків України, нині виконують надважливе, складне і небезпечне завдання — вивозять людей гуманітарними коридорами. За це їм величезна вдячність і шана, – підкреслив посадовець.

За словами заступника Кропивницького міського голови Олександра Вергуна, наразі виникла необхідність доставити необхідні запчастини та технічні рідини для обслуговування автобусів, які працюють у прифронтових зонах.

– Ми оперативно зібрали все необхідне, відповідно до заявок водіїв, доповнили передачу солідними продуктовими наборами та аптечками і вже відправил вантаж. Водії також отримають персональні передачі від своїх рідних, які з нетерпінням очікують на їхнє повернення, – повідомив Олександр Вергун.