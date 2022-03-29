ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ОТРИМУЮТЬ ДОВІДКИ ПРО СВІЙ СТАТУС

За тиждень в Кіровоградській області видано майже 5 тисяч довідок внутрішньо переміщеним особам.



Як повідомив директор департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОВА Олександр Догаров, в області за тиждень видано 4773 довідки внутрішньо переміщеним особам. Загалом, на сьогодні в області проживає 15845 таких людей, з них 5140 діти. Як приклад організації роботи, Олександр Догаров назвав Кропивницьку громаду, де за попереднім записом заплановано приймати переселенців у вихідні дні.

За словами директора департаменту, довідки, крім управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, видають ще в сільських, селищних, міських радах через ЦНАП або безпосередньо посадові особи громади із застосуванням програмного комплексу «Соціальна громада».

«Також хочу зазначити, що допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається, як тим людям, які перемістилися на територію області після 24 лютого 2022 року, так і після 2014, і вже внесені до інформаційних систем соцзахисту і отримував допомогу до цього», – наголосив Олександр Догаров.

Довідка ВПО видається на усіх членів сім”ї окремо, у тому числі і неповнолітнім дітям на підставі заяв і надання паспорта, студентського квитка, пенсійного посвідчення або будь-якого документа, що може засвідчити реєстрацію місця проживання на території, де зараз проходять бойові дії. Наголошуємо, що саме ця довідка є підставою для отримання державних та соціальних допомог.

Директор департаменту наголосив, що згідно із рішенням Уряду, внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу на проживання через будь-яку банківську установу, а не лише через «Ощадбанк», як було раніше.

Олександ Догаров закликав керівників РВА та територіальних громад активізувати роботу з реєстрації ВПО.