РЕЧОВІ ДОКАЗИ ПЕРЕДАЛА АРМІЇ ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

На потреби ЗСУ передали 56 тонн арештованого бензину А-95 та А-92 та 11 автомобілів, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

🔹З метою підсилення оборонної здатності держави в російсько-українській війні Кіровоградська обласна прокуратура передала арештоване та вилучене майно на потреби Збройних Сил України.

🔹Наразі мова йде про бензин А-95 та А-92 у загальній кількості 56 тонн. Окрім того, на потреби наших військових також передано 11 автомобілів, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях.

🔹На сьогодні пріоритетом є захист та оборона України, відтак арештовані активи мають сприяти нашій спільній перемозі над ворогом!