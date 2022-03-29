У КРОПИВНИЦЬКОМУ СКЛАЛИ ПАМ`ЯТКУ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Куди звернутись для продовження навчання, як отримати допомогу, де отримати необхідні документи тощо – для вимушених переселенців, які приїхали до Кропивницького, зібрано у вигляді пам`ятки всю необхідну інформацію – контактами, адресами тощо.

Пам’ятку щодо навчання, отримання допомоги та документів для дітей – переселенців підготувала юристка ГО «Батьківська рада Кропивницького» Євгенія Захарченко.

Куди звернутись:

Для приєднання до шкільного навчання дітей, які разом з батьками тимчасово перебувають у Кропивницькому, необхідно звернутись до наступних загальноосвітніх закладів:

НВО № 6 з 9:00 до 15:00, вул. Велика Перспективна, 39 / 63, (0522) 32-09-24, 050-645-01-25, сайт: http://www.school6kr.org.ua/

НВК «Кіровоградський колегіум» , з 9:00 до 15:00 , вул. Тарковського, 25, (0522)24-98-25

НВО “Гімназія ім.Т.Шевченка”, з 9:00 до 15:00, вул. Чорновола, 15, (0522)24-45-90

Перелік шкіл, які приєднують дітей до навчання, у Кропивницькому може збільшуватися в подальшому. За детальною інформацією можна звернутися в приймальню управління освіти Кропивницької міської ради: (0522) 35-83-42.

За бажанням батьки можуть звернутися до найближчої від їхнього місця перебування школи і навчатись там.

Які документи потрібні:

Для тимчасового зарахування дітей до школи батькам необхідно прийти до закладу за зазначеною адресою та написати заяву, надати свій паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та свідоцтво про народження дитиничи паспорт дитини, якщо він є.

Якщо школи почнуть навчання офлайн, то діти зможуть продовжити навчання онлайн у цій школі або батьки звернуться до іншої школи, яка розташована поблизу їх місця проживання.

Щодо оцінок:

Якщо діти разом з батьками не планують залишатись у Кропивницькому до кінця навчального року, то перед від’їздом школа надасть виписку оцінок, отриманих дитиною під час навчання в цьому закладі.

Якщо діти планують закінчити навчальний рік у нашому місті, то для виставлення річних оцінок, за можливістю, необхідно отримати виписку з попередньої школи з оцінками за І семестр та тематичними оцінками за ІІ семестр.

Якщо такої можливості немає, то вирішуватиметься питання у кожному випадку індивідуально. МОН працює над рекомендаціями щодо атестації за рік.

Щодо документів про закінчення 9 та 11 класів:

Оскільки на сьогодні свідоцтва про отримання базової (9 кл.) та повної (11 кл.) середньої освіти вже замовлені, то МОН розробляє рекомендації про видачу таких свідоцтв.

У будь-якому випадку діти не залишаться неатестованими та без документів.

Батьки можуть не хвилюватись щодо відсутності певних документів, ситуації у дітей індивідуальні, тому усі питання вирішуватимуться на їх користь, виходячи з обставин.

ЗНО:

Цього року МОН разово вводить процедуру мультипредметного тестування з трьох предметів: математики, української мови та історії. Попередньо тест пройде у липні цього року.

Якщо немає паспорта:

Окрім паспорта громадянина України документом, що посвідчує особу, також є закордонний паспорт, цифровий паспорт у застосунку Дія, посвідчення водія.

Відновити втрачений документ можна у ЦНАПі, що розташований за адресою: вул. Архітектора Паученка, 41/26, тел.: 050-377-70-2, або у підрозділах державної міграційної служби: вул. Дворцова, 6-а, тел.: (0522) 32-17-24, (0522) 39-75-51, або вул. Соборна, 14, тел.: (0522) 33-10-16, або вул. Єгорова, 25-а, тел.: (0522) 56-51-71.

Як отримати допомогу:

На кожну дитину – вимушеного переселенця щомісяця можна отримати допомогу від держави у розмірі 3 тисяч гривень.

Для цього потрібно:

– бути переміщеною особою з території АР Крим, Луганської, Донецької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської області або м. Київ,

– отримати довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (отримується в ЦНАП, виконкомі міської ради, управлінні соц. забезпечення населення),

– подати заяву до ЦНАП (вул. А. Паученка, 41/26), Кропивницької міської ради (вул. В. Перспективна, 40) або департаменту соц. забезпечення населення ОДА (вул. В. Чорновола, 38, тел: (0522) 22-28-37)

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Джерела:

ЗНО: https://mon.gov.ua/ua/news/vru-prijnyato-rishennya-shodo-zno-ta-dpa-2022

ДМСУ: https://dmsu.gov.ua/kirovohrad/pidrozdily.html

Допомога: https://buh.ligazakon.net/news/210124_yak-otrimati-dopomogu-na-doroslikh–dtey-pereselentsyam-cherez-vynu–mnsotspoltiki

Розпорядження КМУ № 204-р від 06.03.2022:

https://ips.ligazakon.net/document/view/KR220204?an=16