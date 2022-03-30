КІРОВОГРАДЩИНА ПОТРЕБУЄ БЛИЗЬКО 170 ТРАКТОРИСТІВ

Сільгоспвиробники області потребують майже 170 працівників за професіями «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва» та «Тракторист».

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, заробітна плата працівників коливається від 6500 до 25 тисяч гривень. Різниця в зарплаті пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, досвіду роботи та категорії фахівця.

Усі, кого зацікавили вказані вакансії, можуть звертатися за більш детальною інформацією до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, Світловодської та Знам’янської міськрайонних, а також до Бобринецької, Гайворонської, Голованівської, Добровеличківської, Маловисківської, Новомиргородської, Новоукраїнської, Олександрійської та Онуфріївської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Контакти для довідок з питань працевлаштування, постановки та перебування на обліку:

+380689001132

(0522) 32-17-68

(0522) 32 28 41

з питань виплати допомоги по безробіттю:

+380934787082

(0522) 32 14 45

із загальних питань діяльності:

+380934787081

(0522) 24 55 75.

Загалом в базі вакансій обласного центру зайнятості зареєстрували 1216 вакантних посад.