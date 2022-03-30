ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ У КРОПИВНИЦЬКОМУ – КУРСИ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАБІНЕТ ПСИХОЛОГА

Курси домедичної допомоги та кабінет практичного психолога для вимушених переселенців створили на базі медичного коледжу обласної ради.

Про це повідомила в.о. директора коледжу Наталія Сергієнко сьогодні, 30 березня.

Від початку війни навчання пройшли понад 250 охочих.

«Одразу після початку російського вторгнення ми створили курси домедичної допомоги. Окрім цього, у нас діють курси маніпуляційної техніки, на яких ми вчимо правильно робити різноманітні ін’єкції», – зазначила Наталія Сергієнко.

В.о.директора медколеджу додала, що також у закладі відкрили кабінет практичного психолога.

«Ми відчуваємо, що переселенці з регіонів, де тривають активні бойові дії, потребують психологічної підтримки, тож відкрили кабінет практичного психолога. Наш колектив мотивований і готовий надалі надавати всю необхідну допомогу», – розповіла Наталія Сергієнко.