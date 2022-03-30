ПРОЄКТ «ПРИХИСТОК»: ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Наразі в Кіровоградській області на постійне місце проживання залишилося більше 15 тисяч наших співгромадян.

Сотням тисяч наших громадян довелось покинути свої домівки, рятуючись від російських бомб і ракет. Проект має на меті заохотити українців поділитися своїм житлом і затишком і прихистити всіх внутрішньо переміщених співгромадян, які постраждали від дій путінського режиму в Україні.

Власники житла, які безкоштовно допомогають українцям із проживанням, отримають від держави близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від її віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:

📌подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт https://prykhystok.gov.ua/ про готовність прийняти у себе переселенців.

📌Таку заяву може подати виключно власник житла, або один із співвласників за погодженням з іншими;

У РАЗІ, ЯКЩО ВИ ПРИХИСТИЛИ У СЕБЕ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ:

📌при поселенні переселенців подати відповідну заяву до органу місцевого самоврядування (далі – ОМС) до 5 числа місяця (до 5 квітня за березень). Заявник вказує ПІБ ВПО, їх паспортні дані, реквізити особистої банківської карти;

📌у разі зміни кількості ВПО, власник житла зобов’язаний протягом одного робочого дня подати заяву встановленого зразка до ОМС;

📌ОМС має право перевірити дані подані у заяві власником житла (у разі отримання ВПО ;

📌ОМС має право перевірити дані подані у заяві власником житла;

📌власник житла має до 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

📌отримати компенсацію (сума компенсації розраховується за кожен людино-день на рівні 14,77грн.).