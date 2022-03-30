ПСИХОЛОГІЧНИЙ ХАБ ЗАПРАЦЮВАВ У НОВОУКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ

За ініціативою психологів комунальних закладів Новоукраїнки розпочинає роботу психологічний хаб.

Про це повідомив очільник громади Олександр Корінний:

З 1 квітня з 13.00 до 16.00, з понеділка по п’ятницю у приміщенні Новоукраїнського центру соціальних послуг за адресою: м.Новоукраїнка, вул. Покровська, 72, можна отримати особисту консультацію психолога, а також телефонну консультацію з 8.00 до 17.00 за номером: 050 602 07 63.

Ми досі не зустрічалися з такою кількістю жахливих подій. Над нами завжди було мирне небо, а ситуації, що загрожували би нашому життю, переважно були для нас примарними. Тож широкомасштабні воєнні дії стали для кожного українця й українки новими, незвичними, руйнівними, а отже, кризовими. Вселяє надію, що, як стверджують психологи, психіка кожної людини дуже мудра і направлена на самозбереження і відновлення, але наступають періоди, коли потрібна підтримка спеціаліста, щоб розібратися у власних почуттях, щоб відновити внутрішні опори й ресурси, щоб врешті пересвідчитися, що зі мною все норм і «я – ОК».

Психологічний хаб Новоукраїнської громади створюється з метою підтримки громадян у цей непростий час. Психологи, які мають досвід роботи з дітьми і дорослими, готові надати кваліфіковану допомогу: провести консультації, розповісти про психологічні особливості, стабілізувати емоційний стан.

Почуття кожного важливі. Емоційна рівновага, психологічна стабільність і ресурсність кожного українця й українки – це наші сили для перемоги, це наші сили для відновлення життя!