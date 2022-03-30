РАЙКОВИЧ: СИТУАЦІЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ КОНТРОЛЬОВАНА

Голова ОВА прозвітував про стан справ в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович повідомив:

Дві сирени вночі. Ситуація на Кіровоградщині контрольована.

🇺🇦В центрах прийому біженців роботи побільшало. Зустріли майже 1 600 переселенців.

🇺🇦Практично 17,5 тисяч з них наразі обрали місцем життя нашу область. В цьому контексті для нас важливий діалог з кожним із переселенців. Тому прошу керівників територій щодня адмініструвати цей процес: від сільрад до ЦНАПів. Вчасна реєстрація кожної людини, особливо дітей – гарантія, що вони отримають необхідну допомогу. Держава вже прийняла низку важливих рішень, що допомагають мільйонам біженців розпочати нове життя. Знайти роботу, навчатися, лікуватись. Важливий фактор – компенсація за житло, комунальні послуги. Наш обов’язок все це реалізувати.

🇺🇦Перший місяць весни завершується. Час активізувати прибирання територій – від найменшого села до обласного центру. Навіть в умовах війни не треба забувати, що українці – гарні господарі. Хай для нас будуть прикладом харків’яни.

🇺🇦До речі, вчора саме харків’янка стала у нас щасливою мамою. Взагалі народилося 15 дівчаток і хлопчиків.