НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ ПОДАТКОВА ПРИПИНЯЄ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Під час зустрічі податківців з бізнес-спільнотою Кіровоградщини очільниця обласного податкового відомства Валентина Сєкунова зазначила, що на період воєнного стану податкова припиняє проведення документальних перевірок та відсутня відповідальність платників за порушення термінів подання звітності та сплати податків.

Також вона зазначила, що всі законодавчі зміни та роз’яснення щодо них в оперативному порядку публікуються на офіційних сайтах ДПС та в соціальних мережах. І окремо подякувала всім платникам за сплату податків у цей важкий для країни час та попросила за можливості й надалі виконувати свій податковий обов’язок.

Крім цього, діють телефонні «гарячі лінії»:

(0522) 366907 – адміністрування ПДВ; питання щодо реєстрації податкових накладних;

(0522) 366966 – рентна плата, місцеві податки і збори, екологічний податок;

(0522) 366922; (0522) 366929 – щодо оподаткування фізичних осіб;

(0522) 366918 – щодо застосування РРО/ПРРО, :

(0522) 366945; (0522) 366981– питання щодо оподаткування підакцизних товарів.

Графік роботи спеціалістів ДПС у Кіровоградській області:

понеділок – четвер: 8 – 17:00 год; п’ятниця – 8 – 15:45 год.