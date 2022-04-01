РАЙКОВИЧ: ТЕРИТОРІЇ КОНТРОЛЬОВАНІ

Очільник ОВА прозвітував про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.
Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав:
Ніч з сиренами. Території контрольовані. Область продовжує штатно працювати в режимі воєнного часу.
🇺🇦Гуманітарний конвеєр не зупиняється. Сьогодні – курс знову в тривожну зону, на Запоріжжя.
🇺🇦Наші водії – у гуманітарних колонах готові і далі забирати населення із зон бойових дій, тільки була б змога.
🇺🇦Інформація від аграріїв – засіяний клин ранніх зернових щодня збільшується. Як і кількість підприємств, що повертаються до роботи. Реальний сектор оживає.
🇺🇦Цієї доби в область прибуло майже 1200 переселенців. Кількість осілих наближається до 20 тисяч.
🇺🇦Майже половина з них – замовили довідки. І це сигнал для всіх нас про системну опіку цих людей. Прихисток, школа, медицина. І, за можливості, робота.
🇺🇦В організаційній лінійці вбачаю важливе місце центру зайнятості. Сподіваюсь, що саме ці фахівці, швидко аналізуючи наш ринок праці, одразу налагодять комунікації з переселенцями, запропонують їм перенавчання. Це рух назустріч один одному. І він повинен бути без бюрократії – час не той.
🇺🇦Працююча економіка – це фундамент другого фронту.
🇺🇦За цю добу в області народилося 9 дітлахів. Є маленькі кияни і донеччани. Тепер вони всі наші.
🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!