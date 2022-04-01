СЕРВІСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВ, ЩО СТАЛИ БЕЗОПЛАТНИМИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Тисячі українців залишили домівку та поїхали за кордон у пошуках безпеки. Щоб мати можливість спілкуватися в інших країнах, потрібно вчити іноземні мови. Глобальні сервіси з вивчення мов зробили доступ до своїх платформ безоплатним для українців.

1️⃣ BUSUU

Платформа для вивчення мов в інтернеті, на iOS та Android, яка дозволяє взаємодіяти з носіями мови. Українцям безоплатно надано доступ до преміум-підписки.

2️⃣ Duolingo

Популярний застосунок для вивчення мов. Тут ви знайдете цікаві вправи, тести та мотивацію вчитися в ігровій формі.

3️⃣ Drops

У застосунку 45+ мов. Вивчайте нові слова за допомогою картинок — у форматі гри. Для українців доступна преміум-підписка на 1 рік.

4️⃣ Preply

Платформа допомагає українцям, що прагнуть вивчити або покращити свою іноземну мову, знайти репетитора-волонтера.

Скористайтеся цими можливостями, якщо ви в безпеці. Знання ніколи не будуть зайвими 😉