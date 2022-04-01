УСІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ОБЛАСТІ РЕЄСТРУЮТЬ ТА ВИДАЮТЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ГРОМАДЯНАМ ДОВІДКИ ПРО ЇХ СТАТУС

Усі територіальні громади Кіровоградщини видають довідки внутрішнього переселенця, зокрема, і для осіб з інвалідністю.

Про це під час засідання Комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури повідомив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олександр Догаров.

«Значна частина людей з числа внутрішньо переміщених осіб звертається до нас з двох питань: щодо отримання довідки переселенця та призначення допомоги. Видача довідок розпочали усі тергромади. Більше 6 тисяч осіб, які прибули на територію області – це діти, серед переселенців є особи з інвалідністю – 251 особа. Коли тергромади та органи соцзахисту населення вирішують питання щодо видачі довідки переселенця, необхідно визначити, чи має людина групу інвалідності. І в разі, якщо людина її має, то необхідно збирати необхідні документи і буде призначатися держдопомога для цієї категорії. Для осіб з інвалідністю вона буде підвищеною», – пояснив Олександр Догаров.

Крім цього, внутрішньо переміщені особи з інвалідністю звертаються щодо забезпечення їх засобами реабілітації. Механізм отримання простий: документи приймаються в територіальних громадах, а потім вони надсилаються до Фонду захисту інвалідів, де проводиться забезпечення засобами реабілітації.