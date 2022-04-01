ЯКІ ПОСЛУГИ МОЖУТЬ УКРАЇНЦІ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНО У ВОЄННИЙ ЧАС

У міру своїх сил та можливостей багато небайдужих компаній та звичайних людей надають різнопланову допомогу українцям. Нижче – гайд по безкоштовних сервісах та платформах, які вже зараз можуть полегшити життя в умовах війни.

Зібрали добірку по категоріях:

📱 Зв’язок

📦 Поштові послуги

👨🏻‍⚕️ Здоров’я

🇬🇧 Вивчення іноземних мов

🎓 Освіта та розвиток

📕 Книги, телебачення, музика

🚙 Транспорт (авіа та наземний)

🏠 Житло

💻 Пошук роботи

Зв’язок

Vodafone надає абонентам 1000 хвилин для дзвінків по Україні та всередині мережі та 10 ГБ. Біженці можуть скористатися послугою «Доступний роумінг», яка включає 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин на 30 днів за 0 грн. Діє у Польщі, Молдові, Угорщині, Румунії, Німеччині, Чехії, Італії та інших країнах. Пакет може бути продовжено за 100 грн на місяць.

Київстар дозволив дзвінки в мережі оператора навіть без оплаченого пакета за чинним тарифом. Також знімається комісія в рамках послуги «Екстра гроші», завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше. Київстар безкоштовно надаватиме інтернет усім клієнтам, у кого він не був оплачений і не працював до цього.

Lifecell щодня нараховує 2 ГБ абонентам на спілкування у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp та Skype без додаткової плати. Навіть із нулем на рахунку користувачі можуть телефонувати, писати та пересилати файли. Крім цього військовим, правоохоронцям, медикам та працівникам критичної інфраструктури нараховується мобільний інтернет, хвилини для дзвінків на будь-які номери в Україні та SMS.

Zoom надав преміумдоступ для українців.

Viber пропонує 60 хвилин дзвінків через сервіс Viber Out.

Польські мобільні оператори Plus, T-Mobile, Play, Orange забезпечують наших громадян безкоштовними SIM-картками з інтернетом та безлімітом на дзвінки в Україну. А чеський оператор О2 пропонує картку на 100 ГБ на місяць + 100 крон на рахунку.

Поштові послуги

Нова пошта відкрила гуманітарні куточки для безкоштовного відправлення військовим та постраждалим. Укрпошта доставляє посилки з 70% знижкою у Польщу, Румунію, Молдову, Угорщину та Словаччину.

Здоров’я

Безкоштовні консультації з лікарем онлайн:

Okdoc.mе

HELSI.me

Doctor Online

Психологічна консультація: teplo.app

Вивчення іноземних мов

Drops — програма для вивчення мови дарує безкоштовну річну передплату на преміумверсію. Завантажити можна тут: AppStore і Google Play.

— програма для вивчення мови дарує безкоштовну річну передплату на преміумверсію. Завантажити можна тут: AppStore і Google Play. Busuu відкриває 3 місяці преміумпідписки для вивчення доступних на сервісі мов.

Lingokids — платформа вивчення мови для дітей не бере плату за користування ресурсом.

Goethe-Institut пропонує українцям (дорослим та дітям) вивчати німецьку мову зі знижкою 99,9%.

uTalk запустив вільний доступ до застосунку з навчання базового рівня різних іноземних мов.

LingQ відкрив безкоштовне користування преміумакаунтом. Щоб скористатися пропозицією, необхідно звернутися у підтримку. Українцям доступні 24 мови.

Preply, платформа, яка допомагає учням та викладачам з усього світу знайти одне одного, не стягує комісію з українців.

Duolingo та UTalk дав дозвіл на безкоштовне використання програми.

Ling App також працює безкоштовно для наших громадян.

Coursera, ресурс, який дає можливість вчитися та отримувати сертифікати від провідних університетів та компаній, не стягує плату з українців.

Mondly надала безкоштовний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн.

Освіта та розвиток

Pushka School надає всім українцям безкоштовний доступ до курсів у сфері конструювання одягу. Акція діє до 15 квітня. Деталі тут.

Creative Practice дає безкоштовний доступ до курсів з дизайну, UI/UX, роботи з Photoshop, Figma, Illustrator до 1 травня.

Платформа Кампстер відкрила доступ до 22 курсів з програмування, маркетингу, тайм-менеджменту, вивчення мов, копірайтингу та іншого.

Projector Humanitarium пропонує безкоштовно вивчати філософію, соціологію, мистецтвознавство, дизайн, літературу, рекламу та інше.

Prometheus допоможе безкоштовно розібратися у різних темах, починаючи від інформаційної гігієни до управління фінансами.

Boosta Academy пропонує безкоштовно освоїти один з чотирьох напрямків: SEO&Linkbuilding, SMM та таргетинг, Customer Care: Support&Sales або фріланс на платформі Fiverr.

А ще можна скористатися пропозицією від Sergei Sarakhanov та записатися на безкоштовний онлайн-курс портретної фотографії.

Книги, телебачення, музика

Yakaboo відкриває безкоштовний доступ до читання та слухання книг у мобільному додатку.

«Видавництво Старого Лева» дозволяє завантажити майже 30 електронних книг для дітей різного віку безкоштовно (список літератури шукайте тут).

MEGOGO надав українцям безкоштовний доступ до своєї кінобази.

Музична платформа Deezer робить безкоштовну преміумверсію для України.

Vodafone TV та Sweet TV запустили вільний доступ до найпопулярніших українських телеканалів.

Транспорт (авіа та наземний)

WizzAir виділила для українців понад 100 тисяч безкоштовних квитків. Літати на лояльних умовах можна лише за деякими напрямками та без багажу.

LOT пропонує пасажирам з українським паспортом знижки на квитки економкласу до 99%.

FinnAir організовує знижки до 95% за промокодом Ukraine95.

BlaBlaCar увів можливість безкоштовних поїздок від українського кордону. Безкоштовне заряджання електрокарів в Україні (Yasno, «Тока», «ЕкоФактор»). У Польщі – GreenWay.

А ось Bolt представив в Україні нову категорію авто Support для екстрених поїздок містом для волонтерів з тарифом 1 грн.

Залізниця у Польщі, Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Франції, Бельгії, Данії для українців безкоштовна.

Житло

Знайти житло можна на сайтах:

icanhelp.host

Прихисток

Host4Ukraine

help380.org

shelter.dopomagai.org

Крім цього, можна подати заявку на https://www.hospitalitysupport.org/ і спробувати забронювати до 5 ночей в одному з 210 готелів-партнерів сервісу (включно з Marriott, Hilton).

Пошук роботи Для IT-сфери:

https://www.jobs.femalefactor.global/ukraine

https://www.turingcollege.com/stay-with-ukraine

Для всіх:

https://www.jobaidukraine.com/

https://hireforukraine.org/

https://helpukrainians.jooble.org/ T

elegram-канали з гарячими вакансіями: @WfUkranians @UaJobNow @workadojobs Джерело: hotline.finance