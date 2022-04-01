13 КРИЗОВИХ ПСИХОЛОГІВ ПРАЦЮЮТЬ З ЖИТЕЛЯМИ КІРОВОГРАДЩИНИ

На Кіровоградщині почав діяти психологічний хаб, в якому працюють 13 кризових психологів.

Про це під час засідання Комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури повідомила очільниця департаменту освіти і науки ОВА Ельза Лещенко.

«Минулої суботи в області створили психологічний хаб, який координує практичний психолог, голова ГО “Центр КОМПАС” Ганна Колєва. У ньому працюють 13 психологів. Звісно, вони є волонтерами та працюють безкоштовно. Вони працюють з старшими підлітками, молодшими дітьми, а також із дорослими. Вони є кризовими психологами. І для нас це є головне – надавати необхідну підтримку тим, хто цього потребує», – наголосила Ельза Лещенко.

Директорка департаменту освіти і науки додала, що наразі в області функціонують 28 інклюзивно-ресурсних центрів, де працюють фахівці різних напрямків – дефектологи, реабілітологи, психологи. Спеціалісти надають необхідну підтримку дітям різного віку, особливо внутрішньо переміщеним особам.