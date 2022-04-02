ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 02.04

За даними Генштабу ЗСУ вони орієнтовно склали:
особового складу / personnel – близько/ about 17800 осіб,
танків / tanks ‒ 631 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1776 од,
артилерійських систем / artillery systems – 317 од,
РСЗВ / MLRS – 100 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 54 од,
літаків / aircraft – 143 од,
гелікоптерів / helicopters – 134 од,
автомобільної техніки / vehicles – 1236 од,
кораблі /катери / boats / cutters – 7 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 87.
Спеціальна техніка / special equipment – 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.