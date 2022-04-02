РАЙКОВИЧ: КОЖЕН – НА СВОЄМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ

Очільник ОВА доповів про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.
Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав:
Ми пережили дуже неспокійну ніч. Зовсім поруч з кордонами області розривались ракети. Інформація від наших громад – наразі все спокійно.
🇺🇦Кожен на своєму робочому місці.
🇺🇦За добу ми прийняли 1260 біженців. Четверта частина – діти. Всього, у нас в області, знайшли прихисток понад 21 тисяча українців, яких війна вигнала з рідних домівок.
🇺🇦Наша місія незмінна – допомогти їм. Станом на суботу за довідками про реєстрацію звернулось 12 338 переселенців.
🇺🇦Цієї тривожної доби народилося 17 діток. Наші лікарі подарували щастя материнства і одеситкам, і киянкам, і донеччанкам.
🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!