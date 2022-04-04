БЮДЖЕТНІ КОШТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ЧИ ВИСТАЧАЄ ТА НА ЩО ВИТРАЧАТИМУТЬ

Заступник начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Сергій Шеремет, сьогодні, 4 квітня, під час апаратної наради з керівниками громад та РДА поінформував про стан надходжень до місцевих бюджетів.

За його інформацією, до загального фонду місцевих бюджетів області за січень-березень 2022 року надійшло власних доходів у сумі 1749,8 млн.грн., що складає 106,6% до планового показника, у тому числі у березні плановий показник виконано на 95,3%.

Планові показники надходжень до місцевих бюджетів не виконали 8 територіальних громад.

У березні поточного року уповільнився темп росту доходів порівняно з відповідним періодом минулого року: за цей період він склав 102,8 % проти 122,4% у січні-лютому поточного року.

Профільний заступник наголосив керівникам територій, що видатки місцевих бюджетів у першу чергу мають спрямовуватися на фінансування захищених статей – заробітна плата бюджетникам, харчування, медикаментозне забезпечення, потреби військових, тероборон та інші.

На позицію виваженого ставлення до витрачання бюджетних коштів наголосив і начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. «Ми маємо бути виваженими і економними при використанні бюджетних коштів», – підсумував він.