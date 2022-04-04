ГРОМАДА КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЛА ЄВРОПЕЙСЬКУ ДОПОМОГУ

Черговий вантаж гуманітарної допомоги надійшов до нашої громади від небайдужих європейських партнерів.

Про це у ФБ пише голова Новомиргородської ТГ Ігор Забажан.

“Гуманітарна допомога надається урядовими та неурядовими організаціями, а також окремими громадянами країн Європи. Цього тижня наші резерви, які раціонально передаємо військовим та вимушеним переселенцям, поповнилися черговою партією медикаментів, продуктів харчування та іншим необхідним.

За надану допомогу і підтримку висловлюємо слова подяки групі асоціацій муніципалітетів з Франції: «Les sapeurs-pompiers de Droué» 41270 Droué, «Festi Gault» 41270 le Gault du Perche, «Les Troubadours de la Joie» 28290 Arrou. Окремо дякуємо керівнику пожежної частини муніципалітету Droué, Thierry Quartier. Також слова подяки французькому партнеру Michel VERY.

Отримати дану допомогу нам допоміг наш земляк Геннадій Зеленюк, за що теж щиро дякуємо”.