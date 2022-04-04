ГРОМАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОПОНУЮТЬ ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Територіальні громади області запропонували 89 земельних ділянок для зведення житла для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на Кіровоградщину.

Про це під час апаратної наради повідомила начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОВА Вікторія Кулікова.

Наразі Президент України ініціював питання щодо першочергового забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні в Україні внаслідок жорстоких бойових дій зруйновано 6 800 об’єктів житлового будівництва, тож вже ініційована Держпрограма щодо будівництва житла для переселенців.

«В області більше 20 тисяч осіб які є внутрішньо переміщеними особами, 6150 з них – діти. Відповідно до доручення Офісу Президента розпочати реалізацію програми необхідно з вибору земельних ділянок для будівництва житла. На 30 березня ми мали вже такі пропозиції від територіальних громад. Кіровоградщина має пропозиції щодо будівництва житла на 89 земельних ділянках. Кожна ділянка буде перевірена фахівцями, щоб там була відповідна інфраструктура, подальша можливість трудової зайнятості цих людей та соціальної адаптації. Серед громад, які запропонували найбільшу площу для забудови – Кропивницька, Первозванівська, Онуфріївська, Олександрійська, Дмитрівська. Серед варіантів розміщення містечка для внутрішньо переміщених осіб – площі від 1 до 5 гектарів. Планується будувати модульні будинки. Підприємства області, будівельні компанії вже готові включатися до реалізації цього проекту. Поселення міститимуть блок-секції, також є варіанти на 10 гектарів, де можливо буде збудувати школи та дитячі садочки», – наголосила Вікторія Кулікова.

Начальниця управління додала, що територіальні громади закликають залучити вже існуючі об’єкти під житло з мінімальними витратами на ремонтні роботи. Зокрема, це гуртожитки, які не використовуються та житлові будинки, які не використовуються, але є придатними до експлуатації , а також інші будівлі, які не використовуються, але є технічно придатними до експлуатації.