ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У КРОПИВНИЦЬКОМУ: ГОСТРА ПОТРЕБА В ХАРЧАХ, ЗАСОБАХ ГІГІЄНИ І ДИТЯЧИХ ПІДГУЗКАХ

У Кропивницькому гуманітарний центр для переселенців став рятівним колом для багатьох людей, які полишили рідні домівки в зонах бойових дій.

Щодня сюди приходить близько пів тисячі вимушено переміщених осіб, які потребують найнеобхіднішого: їжі, дитячого харчування, одягу, взуття, засобів гігієни. Про це повідомила волонтерка й організаторка гуманітарного центру Інга Дуднік. Щодня сюди приходить близько пів тисячі вимушено переміщених осіб, які потребують найнеобхіднішого: їжі, дитячого харчування, одягу, взуття, засобів гігієни. Про це повідомила волонтерка й організаторка гуманітарного центру

– У нас зараз тут відбувається справжній армагедон. Зранку вишиковується черга з кількох сотень людей, яким потрібна допомога. Хочу наголосити, що ми допомагаємо виключно переселенцям. Кіровоградщина уже прийняла офіційно зареєстрованих 22 тисячі внутрішньо переміщених осіб. І ми ще очікуємо хвилю людей з Донецької області, – розповіла Інга Дуднік.

Нині у гуманітарному центрі є гостра потреба в харчах, дитячому харчуванні, дитячих підгузках, засобах гігієни.

– На сьогоднішні день вдосталь одягу і домашніх речей. Небайдужі кропивничани можуть приносити продукти, дитяче харчування і підгузки, засоби гігієни. Усі переселенці, хто потребує допомоги, можуть приходити до нас. Утім наголошую, що гуманітарний центр надає допомогу тільки речами, – наголосила Інга Дуднік. – На сьогоднішні день вдосталь одягу і домашніх речей. Небайдужі кропивничани можуть приносити продукти, дитяче харчування і підгузки, засоби гігієни. Усі переселенці, хто потребує допомоги, можуть приходити до нас. Утім наголошую, що гуманітарний центр надає допомогу тільки речами, – наголосила Інга Дуднік.

Гуманітарний центр працює з 10:00 до 16:00 за адресою: вулиця Чміленка, 31.