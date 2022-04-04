КОЖЕН ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ СПРАВИ: «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР»

Сьогодні працівники ДП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» та його філій, як ніколи, розуміють свою місію. Їхні зусилля і помисли спрямовані на виконання щоденних обов’язків, а в кінцевому підсумку – на перемогу України у війні з російським агресором, адже кожен на своєму місці наближає її своєю працею.

Частина працівників пішла зі зброєю захищати країну, а ті, що залишилися, виконують своє обов’язки на ремонті та утриманні доріг. Жінки у вільний час плетуть маскувальні сітки, готують страви для тих, хто несе вахту на блокпостах. Кожен долучається до загальної справи.

Хочеться відзначити злагодженість колективу, його позитивне та оптимістичне налаштування на роботу. Усі розуміємо, що після зими дороги потребують особливої уваги, тож шляховики з великим ентузіазмом дають лад дорожнім артеріям життя. Вони добросовісно виконують планові завдання з ремонту доріг, проявляють власну ініціативу, співпрацюють з територіальними громадами – реагують на їхні звернення щодо відновлення сільських шляхів. Адже сьогодні головне – вистояти на фронті та в тилу.

До речі, обком профспілки працівників автомобільного та шляхового господарства у перемовинах досягнув домовленості з роботодавцем, аби працівників не відправляли у відпустку без збереження оплати праці. Нині для людей дуже важливо не відриватися від колективу, мати роботу, тим більше бажання її виконувати є.

Людмила Попова,

голова обкому профспілки працівників

автомобільного та шляхового господарства