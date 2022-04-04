НА КІРОВОГРАДЩИНІ З`ЯВЛЯТЬСЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ»

Кіровоградщина долучається до впровадження державної програми «Сади Перемоги», спрямовану на забезпечення продовольчої безпеки країни.

Про це під час апаратної наради повідомила повідомила начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОВА Вікторія Кулікова.

«Сади Перемоги» – державна програма. За статистичними даними, цього року третина сільськогосподарських угідь не буде засіяною, від 32 до 70% певних культур не будуть висаджені, тож враховуючи досвід інших країн світу через господарства в громадах необхідно відновлювати продовольчий запас країни. Гасло програми «Сади Перемоги – це твій внесок до перемоги України». Учасниками програми стануть селянські господарства, кожна родина переселенців, яка переселилася в село, кожна територіальна, яка має комунальні землі. Тергромади мають надати можливість облаштування тепличних господарств та відповідних кооперативів, щоб люди працювали там на постійній основі», – зазначила начальниця управління.

Найближчим часом територіальні громади мають визначитися з територіями, які можливо надати для впровадження цієї програми.