ОЛЕКСАНДР ДОГАРОВ: «УСІ ПРАЦЮЄМО НА ПЕРЕМОГУ…»

Нині кожен на своєму робочому місці наближає день перемоги світла над пітьмою, добра над злом. В усіх викликають захоплення українські воїни, медики, освітяни, пекарі, зв’язківці, державні службовці…

Чітко, як годинник, працює у цей непростий час департамент соціального захисту населення ОВА, виконуючи і притаманні йому обов’язки, і додаткові. Розповідає начальник департаменту Олександр Догаров:

Працівники соціального захисту, усі без винятку, працюють у штатному режимі, я б сказав, бездоганно виконують свої функції. У нашому підпорядкуванні 12 інтернатних закладів, на повному державному забезпеченні 1700 чоловік. Вони перебувають на своїх місцях, той рівень послуг, який їм надавався до воєнного стану, забезпечується і зараз (медичне обслуговування, чотириразове харчування, цілодобовий догляд). Враховуючи нинішню ситуацію, у кожному закладі зробили запас продуктів харчування десь на 2 місяці. Тобто маємо своєрідну продуктову «подушку». Частину дітей-інвалідів із Знам’янського будинку-інтернату 2-4 рівня із числа сиріт евакуювали до Польщі. Ми підтримуємо з ними зв’язок – вони у безпеці, в чудових умовах, з ними виїхали наші працівники. Діти із складними діагнозами, для яких небажане транспортування, залишилися на місці.

На сьогодні жодних пересторог не бачу. Влада працює, армійці виконують свої завдання, а ми – свої. Крім того, ми долучилися до підтримки переселенців. Кожен інтернатний заклад створив певну кількість місць (всього близько 260) і надаємо послуги з тимчасового перебування переселенцям з «гарячих» міст. Тобто даємо людям можливість перебути день-два-три, відпочити, оговтатися і рухатися далі за своїми напрямками. Це так звана “транзитна” категорія. Найбільший тягар ліг на плечі Кіровоградського психо-неврологічного інтернату, але його працівники справляються.

Що стосується безпосередніх функцій, то виконуємо їх у повному обсязі. Передусім йдеться про всі види державних допомог. Повністю і без затримки їх фінансуємо (дітям-інвалідам, сиротам, при народженні дітей, по вагітності і пологах). Вчасно виплатили субсидії. Заборгованості немає, усі люди отримали кошти на свої рахунки.

Ще один напрямок – робота з переселенцями. В області створений штаб – наші працівники чергують там, де надають допомогу у розселенні прибулих. Вони через штаб отримують інформацію, де можуть оселитися (у школах, дитсадках). Був період, коли в область заїжджало по 6 тисяч чоловік, зараз хвиля дещо спала.

Займаємося також гуманітарною допомогою – отриманням та її розподілом. Теж створено відповідний штаб, я – заступник начальника. Ми відкрили по Кропивницькому 7 точок, де приймаємо таку допомогу (є вони і на територіях), а видаємо гуманітарку за зверненням переселенців через обласну організацію Червоного Хреста. Є потреба у дитячому харчуванні, памперсах, постільній білизні, матрацах, одязі… Активно працюють у цьому напрямку також працівники територіального центру. Створили ще великий транзитний хаб, куди прибувають великі вантажі з гуманітарною допомогою з інших областей, які розподіляються у нашому регіоні і переправляються на інші території – Харківську, Луганську…

Роботи вистачає, але – жодних нарікань, адже усі працюємо на перемогу. Сьогодні усі на своїх місцях виконують важливі місії, тому нам не до відпусток і навіть не до вихідних, постійно перебуваємо на зв’язку. Цими днями вийшла постанова КМУ, згідно з якою ми будемо видавати довідки переселенцям. Якщо раніше переселенцями вважалися мешканці із Луганської та Донецької областей, то сьогодні перелік регіонів розширився. Вся інформація стікатиметься в органи соціального захисту, де буде сформовано єдину базу даних, а видаватимуть довідки територіальні, селищні громади, ЦНАПи.

Віктор Федотов,

голова обкому профспілки працівників державних установ

P.S. Приємно відзначити, що до тих важливих справ, які виконуються у департаменті соціального захисту, причетна і первинна профспілкова організація, яка діє в установі.