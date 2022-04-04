У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЗАПРАЦЮВАЛА МІЖНАРОДНА МЕДИЧНА АМБУЛАТОРІЯ

На базі гуртожитку №1 Центральноукраїнського національного технічного університету (проспект Університетський 10, район обласної лікарні) починає працювати медична амбулаторія міжнародної гуманітарної християнської організації «Сумка Самарянина» (Samaritan’s Purse).

В медичному закладі прийматимуть іноземні фахівці (спілкуватися з пацієнтами їм допомагатимуть українці-перекладачі). Це лікарі-кардіологи, лікарі екстреної медицини – багатопрофільні фахівці, а також лікарі-травматологи. В амбулаторії працюватиме рентген-кабінет, амбулаторія має власний запас ліків.

Медичні послуги безкоштовні! Амбулаторія працюватиме з 8.00 до 18.00