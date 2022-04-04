І ЗНОВУ – ПРО ЗАРПЛАТНІ БОРГИ

Нещодавно Федерація профспілок Кіровоградської області направила звернення до генерального директора компанії ДТЕК Максима Тимченка. Спонукало до цього прикре явище, з яким постійно борються профспілки – заборгованість із зарплати.

До речі, зовсім недавно ми з приємністю констатували, що на 1 січня 2022 року боргів із зарплати на тих підприємствах, де діють профспілкові організації, не було. І ось знову прикрість.

До Федерації профспілок області від імені трудового колективу, який налічує більше 300 працівників, звернувся заступник генерального директора товариства з додатковою відповідальністю «Об’єднання Дніпроенергобудпром» з проханням надати допомогу у вирішенні питання погашення заборгованості перед працівниками в розмірі 3,6 млн. грн.

Основною причиною виникнення боргів із зарплати є дебіторська заборгованість підприємств, яким відвантажено товариством готової продукції на суму 12,1 млн. грн. Серед боржників – підприємства компанії ДТЕК.

На численні звернення керівництва товариства до керівників вказаних підприємств реагування – нульове.

Розуміємо нинішню надскладну ситуацію, викликану в економіці країни воєнними діями, в тому числі і в компанії ДТЕК, яка робить вагомий внесок в економіку держави, в тому числі в оборонну галузь, і для підтримки людей. Товариство теж могло б внести свій власний внесок у підтримку економіки держави, проте за відсутності обігових коштів, викликаної дебіторською заборгованістю названих підприємств, воно вимушено зупинити роботу і не в змозі виплатити заборговану заробітну плату працівникам, які опинилися без єдиних засобів існування.

Як заявила компанія ДТЕК у пресі: всі наші бізнеси сконцентровані на тому, щоб допомогти людям. Дуже сподіваємося, що ця допомога не омине і колектив товариства «Об’єднання Дніпроенергобудпром». Хочеться вірити, що керівництво такої відповідальної, соціально налаштованої компанії знайде можливість, аби позитивно вирішити питання із заборгованістю по зарплаті працівникам товариства.

Серію боргів із зарплати у Світловодську, продовжує підприємство «БМЗБетон», на якому працює 240 чоловік. Сума солідна – 4,7 млн. грн.

Причина виникнення боргів із зарплати – дебіторська заборгованість тих, хто не розрахувався за отриману продукцію.

Найприкріше, що «БМЗБетон» міг би бути зараз у великій пригоді, підставляючи плече країні в економічній та оборонній галузях. Підприємство має досвід виконання державного замовлення і уже виготовляло продукцію для армії. Для цього є необхідні матеріали, трудові ресурси і навіть гарантії на виготовлення продукції у найкоротші терміни можуть дати.

Зважаючи на цінність такої пропозиції, ФПО звернулася до Прем’єр-міністра України щодо підтримки актуальних пропозицій підприємства, яке готове до відповідального замовлення.

У роботі ФПО з ліквідації боргів із зарплати є і приємна новина. Через недостатні організаційні дії керівника виникла заборгованість із заробітної плати працівникам комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня «Свідловодської міської ради» у сумі 3 млн. грн., яка виникла ще у грудні минулого року. Після перемовин з мерією Світловодська міська рада підставила плече для погашення боргів, хоч це був борг не її, а Національної служби здоров’я України.

На сьогодні борги медикам повернуті.