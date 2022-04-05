НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВИПЛАТА УСІХ ВИДІВ СОЦПІДТРИМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНА ДЕРЖАВОЮ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ

Як повідомили в департаменті соціального захисту населення Кіровоградської ОВА, в область надійшли кошти з державного бюджету для виплати житлової субсидії та пільг за березень та державної допомоги за квітень у повному обсязі.

Зокрема, кошти нададуть таким категоріям громадян: малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, особам з інвалідностям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, отримувачам житлових субсидій та іншим пільговикам. “Укрпошта” також розпочинає доставку соціальних виплат малозахищеним категоріям громадян.

Зазначимо, що кошти державних допомог, житлових субсидій та пільг вже почали надходити на банківські рахунки отримувачів.

У департаменті наголошують, що незважаючи на військовий стан в країні, фінансування з державного бюджету надійшло своєчасно.