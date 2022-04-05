РАЙКОВИЧ: НА ТЕРИТОРІЯХ – СПОКІЙНО

Голова ОВА відзвітував про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.
Зокрема,Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі написав наступне:
Доброго ранку всій Україні!
Ніч знову під звуки сирен. На територіях – спокійно.
🇺🇦Працюємо за планом. Оборонні заходи. Продбезпека. Відновлення роботи. Гуманітарна допомога. Прийом переселенців.
На сьогодні в області їх уже майже 23 тисячі. Третина – діти. До центрів реєстрації області вже звернулися майже 17 тисяч. З початку війни Кіровоградщина зустріла понад 70 тисяч людей з «гарячих» точок.