РАЙКОВИЧ: НА ТЕРИТОРІЯХ – СПОКІЙНО

Голова ОВА відзвітував про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема,Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі написав наступне:

Доброго ранку всій Україні!

Ніч знову під звуки сирен. На територіях – спокійно.

🇺🇦Працюємо за планом. Оборонні заходи. Продбезпека. Відновлення роботи. Гуманітарна допомога. Прийом переселенців.

На сьогодні в області їх уже майже 23 тисячі. Третина – діти. До центрів реєстрації області вже звернулися майже 17 тисяч. З початку війни Кіровоградщина зустріла понад 70 тисяч людей з «гарячих» точок.