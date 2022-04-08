РАЙКОВИЧ: НА ТЕРИТОРІЯХ ОБЛАСТІ ПОРЯДОК

Очільник ОВА доповів про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

На територіях області порядок.

🇺🇦Перша перемога на весняних полях. Всі площі ранніх зернових засіяли. Навіть більше, ніж планували. Аграрії вже сіють соняшник. Для нас ці позиції важливі, бо це – експортні культури. Дякую усім селянам за звитяжну працю в умовах війни!

🇺🇦В останні дні помітно збільшується наплив переселенців. Тільки за цю добу наші центри прийняли майже 2,5 тисячі. Більше 1600 діток.

🇺🇦Всього на території області вже залишилось 26,5 тисяч людей, у яких війна відібрала рідний дім. Майже 23 тисячі із них звернулися за довідками.

🇺🇦Із дуже доброго – народилося 11 дітей. 7 дівчаток і 4 хлопчика. Серед них є кияни і миколаївці. Але всі наші!

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!