РАЙКОВИЧ: ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТІ СТАБІЛЬНА. ГРОМАДИ ПРАЦЮЮТЬ

Голова ОВА прозвітував про стан справ в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Ракович написав:

Починаємо новий робочий тиждень. Обстановка в області стабільна. Громади працюють.

🇺🇦Наші штаби по роботі з переселенцями продовжують посилено приймати людей. За цю добу прихистили понад 3700 біженців.

🇺🇦Загалом з початку війни транзитом через нашу область пройшло вже майже 90 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Майже 37 тисяч вирішили зупинитись на Кіровоградщині.

🇺🇦Дякую територіям, які активно включились у весняне прибирання. Війна війною, а в містах і селах має бути порядок! Приклад Харкова, Чернігова, Київщини нас надихає.

🇺🇦Радієм, бо багатші на 11 малюків. Серед них – маріупольці, миколаївці. Вони обов’язково житимуть у відновлених красивих містах. У мирній країні.

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!