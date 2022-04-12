РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ ВСЕ СПОКІЙНО

Голова ОВА відзвітував про стан справ в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

На Кіровоградщині ніч минула без сирен. В громадах все спокійно.

🇺🇦Наша участь у масштабному продовольчому проєкті держави – допомога Запорізькій області. Понад 30 тисяч продовольчих наборів (борошно, крупи, консерви, олія, згущене молоко) вже доставлено. Переважно – від наших товаровиробників.

🇺🇦Область продовжує приймати переселенців. За цю добу їх прибуло майже 2,5 тисячі. А з початку війни – більше 92 тисяч. Майже 30 тисяч вже звернулися за отриманням довідок.

🇺🇦Радіємо 9 новонародженим. Серед них є маленькі миколаївці.

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!