МАЙЖЕ ПОЛОВИНА ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОВНІСТЮ ВАКЦИНУВАЛИСЬ ВІД КОРОНАВІРУСУ

Станом на 13 квітня 46,6% жителів області отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук, 48,6 % осіб отримали першу дозу covid-вакцини, а 46,6 % мають два щеплення та є повністю вакцинованими.

«У Кіровоградській області провели 693712 щеплень від COVID-19. Першу дозу отримали 340189 осіб, другу- 326153 осіб, бустерну- 26571 осіб та додаткову- 799 осіб. За останню добу вакцинувалися 330 жителів області»,- зазначила Надія Оперчук.

Вона додала, що з початку війни в області вакцинувалися 276 вимушених переселенців.

Зазначимо, в Кіровоградській області постійно працює 91 пункт щеплення. Також щеплення можна зробити в 4 центрах масової імунізації населення – у Знам‘янці, Кетрисанівці, Голованівську та Світловодську.