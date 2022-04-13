ПЕРЕЛІК ПІДРОЗДІЛІВ, ДЕ МОЖНА ОФОРМИТИ БІОМЕТРИЧНІ ДОКУМЕНТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ, ЗБІЛЬШИВСЯ

На даний час на Кіровоградщині більшість підрозділів Управління Державної міграційної служби в області надають послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі картки та закордонного паспорта.

Куди можна звернутись:

▪️ Управління ДМС в області;

▪️ Подільський відділ у м. Кропивницькому;

▪️ Фортечний відділ у м. Кропивницькому;

▪️ Олександрійський відділ;

▪️ Олександрійський сектор;

▪️ Світловодський відділ;

▪️ Знам’янський відділ;

▪️ Благовіщенський сектор;

▪️ Гайворонський сектор;

▪️ Голованівський сектор;

▪️ Долинський сектор;

▪️ Кропивницький сектор;

▪️ Маловисківський сектор;

▪️ Новоархангельський сектор;

▪️ Новомиргородський сектор;

▪️ Новоукраїнський сектор;

▪️ Олександрівський сектор;

▪️ Петрівський сектор.

З 13 квітня розпочався прийом громадян з питань оформлення паспорта громадянина України у формі картки та закордонного паспорта у Бобринецькому та Онуфріївському секторах УДМС.

Відновлено роботу з надання цих послуг також у ЦНАП міста Кропивницького «Прозорий офіс», Центрі адміністративних та соціальних послуг Соколівської об’єднаної територіальної громади та ЦНАП Помічнянської міської ради.

Нагадаємо, що прийом громадян підрозділами Міграційної служби здійснюється щодня з 8 до 17 години протягом тижня, без вихідних.

Оформити ID-картку та закордонний паспорт можна у підрозділі за місцем перебування, незалежно від реєстрації місця проживання.