ПЕРЕЛІК ПІДРОЗДІЛІВ, ДЕ МОЖНА ОФОРМИТИ БІОМЕТРИЧНІ ДОКУМЕНТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ, ЗБІЛЬШИВСЯ

На даний час на Кіровоградщині більшість підрозділів Управління Державної міграційної служби в області надають послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі картки та закордонного паспорта.
Куди можна звернутись:
▪️ Управління ДМС в області;
▪️ Подільський відділ у м. Кропивницькому;
▪️ Фортечний відділ у м. Кропивницькому;
▪️ Олександрійський відділ;
▪️ Олександрійський сектор;
▪️ Світловодський відділ;
▪️ Знам’янський відділ;
▪️ Благовіщенський сектор;
▪️ Гайворонський сектор;
▪️ Голованівський сектор;
▪️ Долинський сектор;
▪️ Кропивницький сектор;
▪️ Маловисківський сектор;
▪️ Новоархангельський сектор;
▪️ Новомиргородський сектор;
▪️ Новоукраїнський сектор;
▪️ Олександрівський сектор;
▪️ Петрівський сектор.
З 13 квітня розпочався прийом громадян з питань оформлення паспорта громадянина України у формі картки та закордонного паспорта у Бобринецькому та Онуфріївському секторах УДМС.
Відновлено роботу з надання цих послуг також у ЦНАП міста Кропивницького «Прозорий офіс», Центрі адміністративних та соціальних послуг Соколівської об’єднаної територіальної громади та ЦНАП Помічнянської міської ради.
Нагадаємо, що прийом громадян підрозділами Міграційної служби здійснюється щодня з 8 до 17 години протягом тижня, без вихідних.
Оформити ID-картку та закордонний паспорт можна у підрозділі за місцем перебування, незалежно від реєстрації місця проживання.