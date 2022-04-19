ЗАРОБІТОК МІСЬКРАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО – ДЛЯ ЗСУ

Колективи виконавчих органів Кропивницької міської ради перерахували на підтримку Збройних Сил України свій одноденний заробіток.

– Я хочу щиро подякувати працівникам міської ради за активну підтримку українських Збройних Сил. З вашої ініціативи на забезпечення першочергових потреб наших воїнів перераховано майже 362 тисячі гривень, – відзначив заступник міського голови Олександр Мосін під час апаратної наради сьогодні, 19 квітня. – Це надзвичайно важливо, щоб ті, хто захищають нас на передовій, постійно відчували нашу підтримку.